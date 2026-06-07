Knox, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, sorprende con sus habilidades en Muay Thai

Aunque por ahora no parece interesado en seguir la carrera actoral de sus papás, Knox Jolie-Pitt continúa desarrollando una pasión muy distinta. El hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt fue captado recientemente durante una pelea de exhibición de Muay Thai en un club del centro de Los Ángeles, donde dejó ver sus habilidades en este exigente deporte de combate.

Knox Jolie-Pitt demuestra sus habilidades en Muay Thai

A sus 17 años, el joven participó en un combate amistoso frente a otro competidor, mientras luces, música y efectos especiales ambientaban el evento. Durante el enfrentamiento recibió algunos golpes, pero también logró responder con patadas y puñetazos que evidenciaron su preparación y experiencia sobre el ring.

La incursión de Knox en las artes marciales no es algo reciente. De acuerdo con información publicada por Page Six, el adolescente ya ha participado anteriormente en competencias de combate e incluso ha conseguido importantes resultados.

Knox Jolie-Pitt, 17, is making a name for himself in the Muay Thai scene, recently competing in an intense exhibition match in downtown Los Angeles. pic.twitter.com/IBJvPOsrYH — charts Original (@Chartsoriginals) June 6, 2026

En una de esas competencias estuvo acompañado por su mamá, Angelina Jolie , y por su hermana gemela, Vivienne. En aquella ocasión, Knox obtuvo una medalla de oro, consolidando así su interés por esta disciplina.

El Muay Thai, conocido como el arte marcial nacional de Tailandia, combina técnicas de golpeo con puños, piernas, rodillas y codos, y es considerado uno de los deportes de combate más exigentes físicamente.

Knox desata comparaciones con Angelina Jolie y Brad Pitt

Las imágenes de la reciente pelea rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compararlo con sus famosos padres.

Mientras algunos destacaron el notable parecido físico que mantiene con Angelina Jolie , otros señalaron que su interés por las actividades deportivas y de combate podría recordar a Brad Pitt, especialmente por personajes que interpretó en películas como El club de la pelea.

Sin embargo, las comparaciones llegan en un momento en que la relación entre Brad Pitt y varios de sus hijos continúa siendo tema de conversación pública.

Recientemente trascendió que Maddox Jolie-Pitt estaría siguiendo un camino similar al de su hermana Shiloh y habría iniciado un proceso legal para dejar de utilizar el apellido paterno.

Según reportó el Daily Mail el pasado 28 de mayo, el joven presentó una solicitud para modificar oficialmente su nombre por motivos personales, con la intención de llamarse únicamente Maddox Chivan Jolie.

Mientras tanto, Knox parece concentrado en sus propios intereses y continúa construyendo una identidad alejada de Hollywood, pero cada vez más vinculada al mundo del deporte.

Con información de Quién