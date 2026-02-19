Kim Jong Un da comienzo a congreso de su partido

Seúl. El líder norcoreano, Kim Jong Un, dio comienzo a un importante congreso de su partido con un elogio al “giro trascendental en la implementación de la causa socialista” en su país, y dijo que su país dejó atrás “peores dificultades”, según informó la agencia estatal de noticias KCNA este jueves.

“Estamos aquí, en el noveno congreso, llenos de optimismo y confianza en el futuro”, afirmó Kim, y declaró que Corea del Norte enfrentó “sus peores dificultades” hace cinco años, pero ahora se acerca a una etapa llena de “optimismo y confianza en el futuro”.

El Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte es la máxima reunión del régimen con la que busca reforzar su autoridad y en la que puede anunciar cambios de su política o de altos funcionarios.

Desde el evento de 2021, Corea del Norte continúa desarrollando su arsenal nuclear y realizando repetidas pruebas de misiles balísticos intercontinentales, pese a las prohibiciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Hace cinco años, en el anterior encuentro, Kim declaró a Estados Unidos como “el mayor enemigo” de su país.