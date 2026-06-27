Kenia Lechuga se cuelga la medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo de Lucerna

Ciudad de México. La mexicana Kenia Lechuga continúa con su paso perfecto en la temporada. La remera logró la medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo 2026, celebrada en Lucerna, Suiza.

La regia se impuso en la final A del single scull ligero (LW1x) con un tiempo de 7:35.32, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio

Un día después de cumplir 32 años, Lechuga mostró una estrategia inteligente. Pasó los primeros 500 metros con registro de 01:49.17, llegó a los 1000 metros en 03:45.66 y cruzó los 1500 en 05:42.13. La mexicana sentenció los 2 mil metros con el mismo dominio y se coronó.

Completaron el podio la neerlandesa Femke van de Vilet con 07:41.92 y la irlandesa Isobel Clements con 07:42.55.

Con este triunfo, Lechuga cerró el serial de Copas del Mundo con dos preseas doradas en la misma prueba, consolidándose como una de las figuras más destacadas del remo internacional en su categoría.