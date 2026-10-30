Keiko Fujimori visita la megacárcel de Bukele y califica su modelo como exitoso

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori (en el centro), recorre la megaprisión conocida como Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el jueves 29 de octubre de 2026.

El Salvador. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó este jueves el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad que el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele construyó para recluir a los pandilleros más peligrosos del país centroamericano y que genera interés de líderes de la región.

Fujimori, quien asumió la presidencia el 28 de julio, manifestó en campaña electoral su interés en construir un centro penitenciario como el salvadoreño, en medio de una crisis de seguridad interna en su país ocasionada por el azote de la extorsión y el alza de los homicidios.

Las principales organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denuncian que el Cecot vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales de las personas recluidas y carece de supervisión independiente

Su visita al CECOT tiene lugar más de una semana después del recorrido que realizó en esa mega prisión la mandataria costarricense Laura Fernández como parte de un viaje para reunirse con Bukele. La líder costarricense inauguró recientemente una cárcel de máxima seguridad en medio de un incremento de la violencia por el narcotráfico.

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Fujimori, que tiene previsto reunirse más tarde con Bukele, fue recibida por los ministros salvadoreños de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro y de la Defensa Nacional, vicealmirante Francis Merino Monroy, quienes explicaron a la mandataria y su delegación en uno de los salones del Cecot el diseño de la infraestructura, los protocolos de vigilancia electrónica perimetral, el régimen de internamiento y los mecanismos de custodia que garantizan el aislamiento penitenciario de miembros de estructuras criminales de alta peligrosidad.

Expusieron los detalles del despliegue logístico y operativo que según las autoridades salvadoreñas hizo posible la contención de la violencia y la recuperación territorial a escala nacional, situando al penal de máxima seguridad como una de las piezas clave en la ejecución de la estrategia de seguridad pública del Estado.

Explicaron a su vez el programa que se impulsa para la reinserción social conocido como “cero ocio”.

En la reunión abordaron una agenda orientada a profundizar el intercambio técnico entre ambas naciones y las conversaciones se centraron en la transferencia de experiencias en seguridad ciudadana, digital y modernización de servicios del Estado, así como el proyecto de cooperación en áreas de turismo estratégico y fortalecimiento de los sistemas de salud pública, indicó un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia salvadoreña.

Fujimori elogió los esfuerzos en seguridad realizados por el gobierno de Bukele, calificándolos como un “modelo exitoso, un modelo muy útil”.

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“Como es de público conocimiento, el Perú ha tenido en la década de los ochenta (y) principios de los noventa también retos históricos en la que tuvo que enfrentar dos grandes grupos terroristas”, refirió durante la reunión con los funcionarios salvadoreños.

El Cecot es una fortaleza ubicada en una remota zona rural alejada de toda población, que se ha convertido en un símbolo de la guerra contra las bandas criminales de las pandillas, acompañado de un prologando régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

El estado de excepción suspende derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.

Desde que entró en vigor la medida, las autoridades han reportado la captura de 93 mil 162 personas acusadas de pertenecer o tener presuntos vínculos con las pandillas. Bukele ha dicho que 8 mil personas que eran inocentes han sido liberadas, en medio de cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos.