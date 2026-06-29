Keiko Fujimori gana la elección presidencial en Perú con el 100% de los votos contabilizados

Lima. La candidata peruana, Keiko Fujimori, lidera el recuento final en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú después de que la ONPE, autoridad electoral del país, terminara de contabilizar el 100 por ciento de los votos este lunes, tras semanas de revisión de las papeletas impugnadas.

El recuento final muestra a la conservadora Fujimori con una ventaja del 50.135 por ciento, o 9 millones 223 mil 396 votos, frente al 49.865 por ciento, o 9 millones 173 mil 755 votos, del izquierdista, Roberto Sánchez.