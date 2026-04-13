Keiko Fujimori encabeza conteo preliminar tras jornada excepcional de votación en Perú

Lima. Con la derechista Keiko Fujimori favorita para pasar a un balotaje en Perú, se cerró este lunes la jornada excepcional de votación para unos 50 mil ciudadanos que no pudieron sufragar el día anterior.

La hija del ex presidente autócrata, Alberto Fujimori (1990-2000), obtiene 17 por ciento de los votos en un resultado preliminar de la autoridad electoral, con 57 por ciento de las actas computadas. Con millones de votos por contar, su rival no está definido y podría ser una sorpresa.

Unas 50 mil personas se quedaron sin votar el domingo en algunos distritos de Lima por demoras en la instalación de puntos de sufragio, por lo que las autoridades extendieron la votación en esos centros hasta el lunes.

“Es una pérdida de tiempo y es incómodo. Son incompetentes las autoridades”, declaró a la Afp Nancy Gómez, empleada doméstica de 56 años, tras votar este lunes. Según la Defensoría del Pueblo, que supervisó la jornada, las mesas cerraron alrededor de las 18 horas locales.

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad de justicia electoral, denunció el lunes al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE), Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios por atentado contra el derecho de sufragio, obstaculización de acto electoral y omisión de funciones.