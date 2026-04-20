Karol G cierra Coachella con broche de oro: Peso Pluma y Becky G se unieron a su fiesta latina

Karol G cerró con broche de oro su paso como cabeza de cartel en Coachella y en su segunda noche sorprendió con Peso Pluma en “QLONA”, Becky G en “Mamiii”, J Balvin y Ryan Castro en un bloque de reguetón.

La segunda noche de Karol G en Coachella se consolidó como una de las presentaciones más memorables del festival. Como una de las tres cabezas de cartel junto a Sabrina Carpenter y Justin Bieber, la artista colombiana ofreció un espectáculo cargado de energía y orgullo latino que hizo vibrar el desierto.

La escenografía, que recreaba imponentes cavernas de piedra, sirvió como el escenario ideal para la velada. Karol G deslumbró con un impactante bikini dorado y estuvo acompañada por diversos invitados especiales de la comunidad latina, cerrando con éxito este fin de semana de la edición 2026.

Karol G canta QLONA con Peso Pluma

Peso Pluma subió al escenario para interpretar “QLONA” junto a Karol G. El mexicano, vestido con pañoleta, lentes oscuros y gorra, fue inmediatamente reconocido por el público. Al terminar la canción, Peso Pluma agradeció con emoción: “Muchísimas gracias, Karol. ¡Viva México, viva Colombia y viva toda la gente latina!”.

Más adelante, la artista cambió a un vibrante traje naranja para presentar “Tropicoqueta”. Luego llegó uno de los momentos más emotivos de la noche: un ensamble de mariachi femenino interpretó “Negrita de Mis Pesares” y Becky G se unió para cantar el himno empoderador “Mamiii” y, en un homenaje al reguetón, Karol G apareció con un outfit plateado y abrió las puertas a sus compatriotas colombianos. J Balvin se sumó para interpretar éxitos como “Ay vamos”, “Ginza” y “La canción”.

Karol G en Coachella 2026 (Karol G/Instagram)

Poco después llegó Ryan Castro, quien junto a Balvin interpretó “Ba Ba Bad Remix”, “Sanka” y “Tonto” cerrando esa sección con “Mi Gente” e “In da Ghetto”. Ryan no dudó en declarar: “Colombia en la casa, Medellín en la casa, ¡los latinos en la casa!”.

Otros highlights incluyeron un solo de trompeta del legendario Arturo Sandoval en “Ivonny Bonita”, la interpretación de “El barco” nueva en este setlist, “TQG”, “Amargura” que Karol interpretó con un traje inspirado en la bandera de Colombia y una versión salsa con orquesta, y un sentido homenaje a la música colombiana con “Va subiendo la corriente” de Toto La Momposina.

La fiesta latina con la que Karol G cerro Coachella

Karol G ofreció una presentación inolvidable en la que no faltaron sus grandes éxitos. Tras interpretar “Bichota”, sorprendió al público con un emotivo cover de “Mi tierra” de Gloria Estefan, para luego cerrar su espectáculo por todo lo alto con “Si antes te hubiera conocido” y “Provenza”, acompañadas de impresionantes despliegue de fuegos artificiales y anunciando su nuevo tour.

El ambiente vibraba con la energía de la comunidad latina, representada por una multitud de banderas de países como México, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Argentina, Honduras, El Salvador, Ecuador, Venezuela y Panamá y la cantante colombiana visiblemente emocionada compartió un mensaje que conectó profundamente con los asistentes: “El escenario es mi lugar favorito del mundo. Gracias por ser el público más maravilloso”.

Karol G en Coachella 2026 (Karol G/Instagram)

Con esta actuación, Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel de Coachella en sus 27 años de trayectoria. Durante sus presentaciones, demostró su versatilidad al fusionar géneros como reguetón, salsa, bachata, pop y funk brasileño, y su presentación fue una de las más inolvidables de Coachella.