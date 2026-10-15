Julio Iglesias podrá ser investigado por agresión sexual tras aval de la Fiscalía española

Luego de que una primera denuncia fue archivada, las autoridades españolas dieron luz verde para que el cantante pueda ser procesado por agresión sexual.

La Fiscalía española avaló la posibilidad de abrir una investigación contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos exempleadas, luego de que una primera denuncia fuera archivada,según informaron este jueves fuentes del Ministerio Público.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F10%2F15%2Fjulio-iglesias-podra-ser-investigado-por-agresion-sexual-tras-aval-de-la-fiscalia-espanola&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf&loadStrategy=eager

Sin embargo, para que el caso proceda, un juez tendrá que decidir si efectivamente inicia las pesquisas.

Fiscalía española avala que Julio Iglesias sea investigado por agresión sexual contra exempleadas

La Fiscalía emitió un informe favorable de la competencia de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, para estudiar los hechos, indicaron las fuentes.

Las fuentes no explicaron la razón del cambio de criterio en este caso contra el intérprete de “Me va, me va” y “Soy un truhán, soy un señor”, quien es el artista latino que ha vendido más discos en el mundo.

Dos exempleadas de Julio Iglesias denunciaron al cantante por presunta agresión sexual

Cuando las dos exempleadas presentaron en enero su primera denuncia contra Julio Iglesias, el Ministerio Público consideró que la Audiencia Nacional no era competente porque los hechos fueron cometidos en el extranjero y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían fuera de España. Por esa razón, la carpeta terminó archivada.

Julio Iglesias ha vendido 300 millones de discos a lo largo de su carrera (Carlos Tischler/Shutterstock/Carlos Tischler/Shutterstock)

Tras ese primer tropiezo, una nueva denuncia fue introducida en septiembre por las dos mujeres, que afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades del cantante de 83 años en las Bahamas y en República Dominicana en 2021.

Dos exempleadas de Julio Iglesias denunciaron al cantante por presunta agresión sexual

Cuando las dos exempleadas presentaron en enero su primera denuncia contra Julio Iglesias, el Ministerio Público consideró que la Audiencia Nacional no era competente porque los hechos fueron cometidos en el extranjero y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían fuera de España. Por esa razón, la carpeta terminó archivada.

Tras ese primer tropiezo, una nueva denuncia fue introducida en septiembre por las dos mujeres, que afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades del cantante de 83 años en las Bahamas y en República Dominicana en 2021.

Julio Iglesias, uno de los cantantes de música romántica más conocidos en el mundo y quien ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de su carrera artística, calificó esas acusaciones de “absolutamente falsas” y niega “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

En una carta abierta que publicaron en septiembre las dos exempleadas, piden a la justicia española que les “reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia”.

La ONG Women’s Link Worldwide, que las representa, estimó que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que “permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España”.

Según el testimonio recogido por Women’s Link y Amnistía Internacional de las denunciantes, Julio Iglesias “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.