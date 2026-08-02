Julio César desapareció tras salir a trabajar en Culiacán; su cuerpo fue identificado con pruebas de ADN

Julio César ‘N’ de 21 años, quien fue reportado como desaparecido el 20 de julio, fue asesinado en Sinaloa. Su cuerpo fue identificado con pruebas de ADN tras el hallazgo de restos humanos dentro de una bolsa en Benito Juárez, Culiacán.



La identificación fue confirmada el 31 de julio, una vez que especialistas concluyeron los estudios de genética forense. Tras finalizar el proceso pericial, los restos del joven fueron entregados a sus familiares, con lo que concluyó una búsqueda que se prolongó durante 12 días.



¿Qué se sabe de su desaparición?

De acuerdo con la información disponible, Julio César fue visto por última vez alrededor de las 21:10 horas del 20 de julio, luego de salir de su trabajo en la colonia Chapultepec. Desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con él y comenzaron una intensa búsqueda, además de solicitar apoyo a través de redes sociales.

Como parte de las acciones para localizarlo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda con sus datos y fotografía, la cual fue compartida ampliamente por familiares, amistades y ciudadanos que se sumaron a la difusión.

Nombre: Julio César “N”

Edad: 21 años

Fecha de desaparición: 20 de julio de 2026

Lugar: Colonia Chapultepec, Culiacán, Sinaloa

Última vez visto: Alrededor de las 21:10 horas, tras salir de su trabajo

Fecha de localización: 24 de julio de 2026

Lugar del hallazgo: Costado del puente Benito Juárez, Culiacán

Confirmación de identidad: 31 de agosto de 2026, mediante prueba de ADN

Autoridad responsable: Fiscalía General del Estado de Sinaloa



Hallan a Julio César sin vida

El 24 de julio, autoridades localizaron un cuerpo sin vida, envuelto y en avanzado estado de descomposición, a un costado del puente Benito Juárez. Debido a las condiciones en que fue encontrado, no fue posible establecer su identidad de manera inmediata, por lo que fue necesario realizar estudios de genética forense para confirmar que correspondía al joven reportado como desaparecido.



Ahora, a la Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

La confirmación de la identidad generó numerosas reacciones en redes sociales, donde durante casi dos semanas se difundieron publicaciones para solicitar apoyo en la localización de Julio César. Familiares, amistades y personas cercanas lo recordaron como un joven trabajador y expresaron mensajes de solidaridad y despedida tras conocerse el resultado de las pruebas periciales.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer alguna línea de investigación relacionada con el caso.

