Julián LeBarón se destapa para gubernatura de Chihuahua; iría sin partido

El activista Julián LeBarón se destapó la gubernatura de Chihuahua de cara a las elecciones de 2027.

Así lo detalló en entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula, en donde detalló que considera seriamente competir para dicho cargo público.

🚨#AHORA Julián LeBaron (@julianlebaron) va por la gubernatura de Chihuahua en 2027. El activista me comenta que “será un asunto totalmente independiente”, ya que “los chihuahuenses podemos hacer por nosotros mismos en unos cuantos años lo que no han hecho los políticos”.… pic.twitter.com/4T28eUE8tn — Azucena Uresti (@azucenau) February 4, 2026

“Correcto (…) Se me han acercado para pedírmelo (ser el próximo gobernador de Chihuahua) y estamos seriamente considerándolo. Este será un asunto totalmente independiente”, señaló.

Confía plenamente en que puede dar buenos resultados en caso de ganar dicha gubernatura.

“Lo que hemos dicho en las reuniones es que los chihuahuenses podemos hacer en poco tiempo lo que no han hecho los políticos en un siglo y nop harán en otro siglo”, aseveró.

Julián LeBarón es miembro destacado de la comunidad mormona asentada en el noroeste de México, principalmente en Chihuahua. Se ha convertido en una voz prominente en la denuncia de la violencia y la falta de justicia en México.

Su lucha pública comenzó en 2009, tras el asesinato de su hermano Benjamín y su cuñado Luis, quienes fueron ejecutados por grupos criminales después de que la familia se negara a pagar el rescate por el secuestro de otro de sus hermanos, Eric LeBarón.

Su activismo se intensificó tras los hechos del 4 de noviembre del 2019, donde miembros del crimen organizado atacaron y asesinaron a nueve miembros de la familia LeBarón: tres mujeres y seis niños de entre 8 meses y 12 años de edad, quienes habían salido de la comunicado de La Morita, municipio de Bavispe,

El hecho ocurrió justo entre los límites de Sonora y Chihuahua, el cual tuvo repercusión internacional y consolidó su rol como activista nacional.

Desde entonces, ha denunciado la ineficacia del sistema judicial mexicano y ha sostenido que las comunidades deben tener el derecho de organizarse para su propia defensa ante el abandono de las autoridades.