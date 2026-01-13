Juez concede suspensión a César Duarte contra vinculación a proceso; seguirá en prisión

Esta determinación no implica la libertad del exmandatario, ya que sólo es para el efecto de que el juez de control suspenda el procedimiento, una vez que concluya la etapa intermedia.

Un juez de distrito le concedió la suspensión provisional al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, contra la vinculación a proceso que se dictó en su contra el pasado 14 de diciembre de 2025 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la causa penal 142/2024.

Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en el Estado de México, precisó que esta determinación no implica la libertad del exmandatario, ya que sólo es para el efecto de que el juez de control suspenda el procedimiento, una vez que concluya la etapa intermedia.

Agregó que la medida cautelar estará vigente hasta que se emita la resolución sobre la suspensión definitiva. Sin embargo, el juzgador no hizo pública la fecha y la hora en la que llevará a cabo la audiencia incidental.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte Jáquez instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, donde los recursos del erario, iban a parar a empresas donde él era el socio mayoritario, y luego tras diversas transferencias terminaban en sus cuentas personales o las de su esposa e hijos.

De junio de 2011 a noviembre de 2014, el gobierno de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte y a Financiera de la División del Norte SOFOM, en las que César Duarte era accionista mayoritario.

De ese total, la FGR estima que César Duarte trató de ocultar 73.9 millones de pesos, a través de 8 operaciones en el sistema financiero, dispersando el dinero entre distintas personas físicas y morales.