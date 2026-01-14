Joven manifestante pierde un ojo tras disparo de un policía en Santa Ana, California

Santan Ana, Cal. Kaden Rummler, un joven de 21 años, perdió totalmente su ojo izquierdo luego de que un agente del Departamento de Seguridad Nacional le disparara una bala no letal durante una protesta por el asesinato de Good y las deportaciones masivas, frente al edificio de inmigración en Sana Ana, California, la semana pasada.

En el centro de Santa Ana, cientos de personas se habían reunido ese viernes por la noche para protestar por el asesinato de Good y las deportaciones masivas de la administración Trump. Algunos también estaban allí para denunciar la brutalidad policial. Los manifestantes marcharon por el centro coreando “¡Fuera ICE del Condado de Orange!” y sosteniendo carteles que decían “No más redadas, mantengamos unidas a las familias”.

Jeri Rees, familiar de la víctima, dijo que Rummler fue sometido a una cirugía de seis horas y que los médicos encontraron fragmentos de plástico, vidrio y metal incrustados en sus ojos y alrededor de su rostro, incluyendo una pieza de metal alojada a 7 milímetros de una arteria carótida, lo que “podría haberle costado la vida”.

“Pero ahora, durante las próximas seis semanas, no podrá estornudar ni toser porque podría causarle mucho daño”.

Jeri Rees, tía del joven, explicó que los médicos no querían extraer la metralla cerca de la arteria por temor a que pudiera matarlo. Dijo que su sobrino también sufrió una fractura de cráneo y nariz.

Según versiones el agente de Seguridad Nacional estaba a pocos metros del joven cuando disparó el arma. En las imágenes difundidas un agente parece disparar la munición no letal contra la multitud, impactando a una mujer en la pierna antes de apuntar y golpear la cara de Rummler.

El video muestra a Rummler cayendo al suelo después de recibir el disparo, sujetándose la cara mientras la multitud se retira. El mismo agente lo arrastra por la capucha de su chaqueta; parece estar asfixiándose, agarrándose la chaqueta que le ata el cuello mientras la sangre brota de su ojo izquierdo.