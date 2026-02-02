Joven cantante muere tras ser mordida por una serpiente mientras dormía

El mundo del entretenimiento en Nigeria y los seguidores de The Voice Africa están de luto. Lo que debía ser el inicio de una brillante carrera como solista se convirtió en una tragedia.

Ifunanya Nwangene, de 26 años, fue la voz que cautivó a miles con su tesitura de soprano, lamentablemente falleció el pasado sábado 31 de enero a los 26 años, víctima de un incidente que parece totalmente inesperado, de acuerdo con la BBC Africa.

Mientras la industria musical esperaba el siguiente paso en su carrera, el destino dio un giro cruel. Según reportes de allegados y medios locales, la cantante se encontraba descansando en su apartamento en Abuya cuando, alrededor de las 8:00 horas, fue mordida por una serpiente (presuntamente una cobra) que se filtró en su habitación.

A pesar de ser trasladada de urgencia a un centro médico cercano, el veneno neurotóxico fue implacable, aunado a que de primera instancia no tenían el tratamiento disponible de manera inmediata. Pasado el mediodía, se confirmó su deceso, dejando un vacío irreparable en la escena musical africana.

Ifunanya no era una desconocida para el público. Su paso por The Voice Nigeria la puso en el mapa, pero fue su labor como solista principal en el Amemuso Choir lo que le valió el apodo de la “Soprano Queen”.

“Su voz no era solo técnica; era pura emoción. Tenía la capacidad de detener el tiempo cuando alcanzaba esas notas altas“, comentaron algunos de sus compañeros en redes sociales.

Información tomada de Milenio