José Luis Villalobos reconoce propuesta de reforma a la Ley de Turismo presentada por CANACO Chihuahua

El diputado José Luis Villalobos, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, expresó su reconocimiento a los representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) Chihuahua, por la entrega de la propuesta de reforma a la Ley de Turismo.

Este documento es resultado del proceso participativo desarrollado mediante los Foros de Turismo 2026, que funcionaron como un mecanismo de consulta ciudadana para fortalecer y actualizar el marco legal del sector turístico en el estado.

En representación de CANACO Chihuahua, participó Maurilio Ochoa Millán, secretario del Consejo Directivo de CANACO Servytur Chihuahua y vicepresidente de Concanaco en la región noreste.

El evento, llevado a cabo en el Mezzanine del Congreso del Estado, contó con la presencia de la diputada Rosana Díaz, secretaria de la Comisión de Turismo, así como de la diputada Yesenia Reyes, integrante de la misma.

El Diputado Villalobos subrayó la relevancia de la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para impulsar propuestas que contribuyan al crecimiento y consolidación del turismo en Chihuahua.