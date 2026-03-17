José Ángel Bichir reaparece después de ser hospitalizado tras su caída desde un tercer piso

El actor José Ángel Bichir estuvo hospitalizado durante tres días, luego de que el pasado 13 de marzo sufriera una caída desde un tercer piso que le provocó diversas lesiones.

El actor José Ángel Bichir fue dado de alta tras permanecer hospitalizado durante el fin de semana, luego de sufrir una caída desde un tercer piso en un edificio ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

El accidente ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando el intérprete de 38 años resultó con múltiples fracturas. Tras lo sucedido, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde permaneció bajo observación médica.

José Ángel Bichir reaparece después de ser hospitalizado

A unos días del incidente, José Ángel Bichir fue dado de alta del hospital y continuará su proceso de recuperación en casa, acompañado por sus seres queridos.

El actor promociona la cinta ‘108 Costuras’, en la que comparte créditos con Kuno Becker. (Instagram/José Ángel Bichir)

El intérprete fue captado a su salida del centro médico acompañado de su papá, el también actor Odiseo Bichir. Aunque no especificó el tipo de lesiones, José Ángel se trasladaba en silla de ruedas, con múltiples lesiones visibles, un cabestrillo en el brazo y cubrebocas.

“Ahorita estoy todavía muy mareado y somnoliento y no estoy muy consiente, pero les agradezco mucho estar presentes y les agradezco mucho la atención y la preocupación a toda la prensa, a todos los medios por este suceso tan desagradable y molesto para mí y para mi familia. Les agradezco mucho estar presentes”, declaró frente a las cámaras.

En el plano emocional, el actor admitió que se sentía mal y que aún no lograba comprender del todo lo que estaba ocurriendo: “Estoy muy mal, me siento muy mal, no entiendo muy bien que ha pasado, que está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó y todo eso”.

Aseguró que su recuperación será larga, por lo que además de seguir con tratamientos, tomará terapia psicológica para sobrellevar este duro momento. “Sí, me imagino que sí. Gracias a todos por estar aquí, por el tiempo, por todo gracias y que estén bien todos en casa”, concluyó.

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir , hijo de Odiseo y sobrino de Demian y Bruno Bichir, fue hospitalizado luego de caer del tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México el pasado 13 de marzo.

José Ángel Bichir decidió romper el silencio. (Alfonso Manzano)

De acuerdo con versiones periodísticas, el actor fue trasladado al hospital Rubén Leñero, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo en el antiguo Casco de Santo Tomás.

La familia Bichir difundió un comunicado en el que explicó el contexto del accidente y la situación emocional que atraviesa el intérprete de 38 años: “Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, José Ángel Bichir, y para tender un puente de empatía en unos tiempos que, como humanidad, nos están exigiendo mirarnos con otros ojos”, expresaron.

Odiseo Bichir y José Angel Bichir (Marco Vallejo)

En el mensaje, los familiares contextualizaron el episodio ocurrido la tarde del 13 de marzo y hablaron sobre la fragilidad emocional que atraviesan muchas personas actualmente. “Vivimos días de incertidumbre, de prisas, de ruido constante. Días donde nuestra fragilidad emocional se ha vuelto un tema urgente y, sin embargo, seguimos sin saber cómo abrazarla. En este contexto tan delicado, queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda”, señalaron.

Finalmente, en el comunicado dejaron en claro que el actor no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni intentó hacerse daño. “No estaba ebrio” y “no quiso hacerse daño”, afirmaron, al subrayar que “enfermó y en su enfermedad, cayó”.