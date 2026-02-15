Jimmy Fallon frena negocio con Tommy Mottola tras revelaciones en los archivos Epstein

Una colaboración que planeaban el presentador nocturno Jimmy Fallon y el ejecutivo musical Tommy Mottola para lanzar una línea de salsas para pasta quedó suspendida.

El proyecto se frenó después de que el nombre del magnate apareciera en los llamados archivos vinculados al fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que expuso su cercanía con él y provocó la cancelación de la iniciativa comercial.

Jimmy Fallon frena proyecto empresarial con Tommy Mottola

Jimmy Fallon y Tommy Mottola mantienen una amistad cercana desde hace años. Con frecuencia se les ha visto conviviendo en Nueva York y disfrutando juntos de la cocina italoamericana en Rao’s, un restaurante emblemático del East Harlem.

Incluso, según varios testimonios, han llegado a entretener a los comensales con canciones improvisadas a capela. Además, Mottola ha sido invitado en distintas ocasiones al programa de Jimmy Fallon para promocionar sus proyectos.

Ahora, otra vieja amistad de Mottola terminó por frenar sus planes empresariales. La línea de salsas para pasta que desarrollaba junto a Jimmy Fallon apenas se encontraba en sus primeras etapas, según fuentes citadas por The Hollywood Reporter y, de concretarse, apuntaba a lanzarse en 2027.

Sin embargo, el proyecto no seguirá adelante. De acuerdo con personas cercanas, la polémica por la aparición de Tommy Mottola en documentos vinculados a Jeffrey Epstein provocó dudas sobre la viabilidad comercial de la colaboración.

El portal Page Six señaló que la iniciativa quedó “en pausa”, mientras una fuente relacionada con el producto fue más tajante: “Nadie quiere estar ni a 50 pies de alguien mencionado en los archivos de Epstein”.

La relación entre Tommy Mottola y Jeffrey Epstein

Los llamados “archivos Epstein” (unos 300 gigabytes de documentos, correos electrónicos, imágenes y videos sobre sus actividades) se hicieron públicos después de que el Departamento de Justicia fuera obligado por una ley del Congreso a divulgarlos.

La información no solo expone con mayor detalle el funcionamiento de la red de Jeffrey Epstein , sino que también menciona a distintas figuras conocidas debido a su contacto o comunicación con él, ya que ahora periodistas y ciudadanos pueden revisar los mensajes enviados y recibidos por el fallecido empresario.

Entre los nombres aparece Tommy Mottola , citado en cerca de 600 documentos publicados hasta el momento. Los registros sugieren que entre 2010 y 2019 mantuvieron comunicación frecuente sobre diversos asuntos: desde la organización de viajes, incluidas solicitudes de helicópteros en 2014, hasta intercambios de correos durante el surgimiento del movimiento #MeToo en 2017.

También se menciona ayuda para localizar a un detective privado tras una investigación periodística sobre la isla privada de Epstein.

Los archivos señalan además múltiples llamadas y visitas a propiedades del financiero en Manhattan y París, muchas de ellas ocurridas entre 2006 y 2008, periodo en el que Epstein ya enfrentaba una condena por prostitución de menores tras su primer arresto.

Con información de Quién