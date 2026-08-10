Jack Wilson marca récord de 111 juegos seguidos sin errores

El padre de Jacob Wilson estará muy orgulloso. Todo ese trabajo realizado desde las ligas infantiles hasta ahora ha dado sus frutos.

Wilson, de 24 años, estableció un récord de la MLB para su posición al jugar su partido número 111 consecutivo sin errores como campocorto de los Athletics, superando a Mike Bordick, de los Baltimore Orioles, quien acumuló 110 partidos sin errores en 2002. La última vez que Wilson cometió un error fue el 6 de julio de 2025, en un partido contra los San Francisco Giants.

Jack Wilson, quien jugó 12 temporadas en las Grandes Ligas —también como campocorto—, inculcó a su hijo la idea de que la defensa es lo primero.

“Para mí, él siempre priorizó la defensa mientras yo crecía; me enseñó la defensa antes que el bateo y se aseguró de que estuviera siempre preparado para defender cada día”, dijo Wilson en un rincón del bullicioso vestuario, después de que los Athletics vencieran 4-3 a los Boston Red Sox este domingo en Fenway Park, poniendo fin a una racha de 12 series perdidas.

Al igual que cualquier día que juega en el campocorto, Wilson, de 24 años, salió a fildear rodados junto a varios de sus compañeros unas dos horas antes del inicio del partido.

“Lo hago todos los días que juego en el campocorto”, comentó. “Los días que juego como bateador designado trato de descansar las piernas tanto como puedo, pero cada día que juego en el campocorto fildeo rodados, sin importar nada. Necesitas trabajar todo lo posible en el campo, específicamente en los rodados”.

Este domingo intervino en cinco jugadas defensivas: dos elevados (en uno de ellos, el segunda base Jeff McNeil chocó con él durante una jugada de infield fly), dos rodados y la participación como intermediario en una doble matanza 4-6-3. Uno de los rodados fue conectado profundamente hacia el hueco entre segunda y tercera base por Ceddanne Rafaela, y Wilson realizó un largo lanzamiento hacia la primera base.

El lanzador abridor J.T. Ginn es testigo de ese trabajo.

“Es realmente impresionante cómo se prepara y trabaja”, dijo Ginn. “Eso no sucede por casualidad. Es un gran trabajador. Ha dedicado mucho tiempo a mejorar su defensa”.

El esfuerzo dio sus frutos y él sabe que es un buen mensaje para los jóvenes beisbolistas de todo el país.

“Sí, hay que trabajar mucho”, afirmó Wilson sonriendo.