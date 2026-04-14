Israel acusa de manipulación a L’Espresso por portada que documenta abusos contra palestinos

La portada del último número del semanario italiano L’Espresso muestra a un colono israelí con indumentaria militar sonriendo frente a una mujer palestina en Cisjordania. La imagen, publicada el 10 de abril bajo el título “El Abuso”, acompaña un reportaje sobre los abusos cotidianos que enfrentan los palestinos en los territorios ocupados y la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania.

La portada generó reacciones de inmediato. El embajador de Israel en Italia, Jonathan Peled, publicó un mensaje en X donde calificó la imagen de manipuladora y acusó a la revista de distorsionar la realidad que enfrenta Israel y de promover estereotipos y odio. Un usuario le preguntó si la foto había sido generada con inteligencia artificial, a lo que Peled respondió que era “difícil de probar”. El portal Moked.it, de la comunidad judía en Italia, también acusó al semanario de discriminar a los seguidores del judaísmo con lo que describió como “un festival de estereotipos” en el que el soldado israelí aparece retratado como “feo y malvado”. En su nota, firmada por Mosseri, sostiene que hacer generalizaciones negativas sobre una población es racismo.

El fotógrafo Pietro Masturzo respondió a las acusaciones publicando el video del momento exacto en que capturó la imagen. Explicó que la tomó el 12 de octubre en la aldea palestina de Idhna, al oeste de Hebrón, durante el primer día de la cosecha de aceitunas, con presencia de familias palestinas, activistas internacionales y periodistas, entre ellos corresponsales del New York Times. Al inicio de la jornada, un grupo de colonos armados llegó al lugar y soldados con el rostro cubierto los contuvieron e impidieron a los palestinos recoger sus aceitunas. Masturzo precisó que la expresión de la mujer en la foto registra el momento en que el colono imitó el sonido con el que un pastor reúne a su rebaño, dirigiéndose así a los palestinos presentes.

Ante las críticas, L’Espresso anunció que el 17 de abril su vicedirector, Enrico Bellvia, publicará un artículo en defensa de la portada: “No somos nosotros quienes promovemos estereotipos y odio. Contra neonazis y neofascistas, contra los antisemitas, estamos donde siempre hemos estado.”