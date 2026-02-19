Isaac del Toro se mantiene en segundo lugar general del UAE Tour tras cuatro etapas recorridas

Ciudad de México. El ciclista mexicano Isaac del Toro se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general del UAE Tour, a pesar de finalizar hoy en el sitio 23 la cuarta etapa con un recorrido de 182 kilómetros con salida y meta en Fujairah.

El italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se impuso en la etapa con un tiempo de 4:03.06, tras un sprint en el último kilómetro de la prueba para superar al británico Ethan Vernon y a su compatriota Matteo Milan.

Antonio Tiberi mantuvo el maillot rojo de líder de la general con un tiempo acumulado de (11:12.09), mientras Del Toro conservó el jersey verde como líder de la clasificación por puntos. El de Ensenada se mantiene a 21 segundos de Tiberi en la pelea por el liderato.

El viernes, la quinta etapa alrededor de Dubái (166 kilómetros) ofrece una nueva posibilidad de triunfo a los sprinters antes de la jornada del sábado, que promete una bonita batalla entre los dos primeros de la clasificación general en la subida final a Jebel Hafeet.