Isaac del Toro logra su primera victoria en el Tour de Francia tras brutal gesto de Pogacar

El ciclismo mexicano vivió un día histórico en el Tour de Francia 2026, cuando Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se adjudicó la segunda etapa con un tiempo de 3 horas, 40 minutos y 1 segundo, tras recorrer los 169 kilómetros entre Tarragona y Montjuïc. Se trata del primer triunfo del pedalista de Ensenada en su debut en la ronda gala, un logro que también significó la primera alegría desde Raul Alcalá en 1990.

La jornada, además, estuvo marcada por el calor intenso y el exigente circuito final en Barcelona, donde el UAE Team Emirates firmó un uno-dos histórico gracias al gesto de campeón de Tadej Pogacar, quien cruzó segundo con el mismo tiempo. El belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) completó el podio.

🤩 Now that’s quite a way to kick off your Tour de France career! Congrats Isaac! 🇲🇽 🤩 Voilà une magnifique manière de découvrir le Tour de France ! Bravo Isaac ! 🇲🇽#TDF2026 pic.twitter.com/T5GNQHX8O2 — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

Isaac del Toro superó una falla mecánica para lograr su primer triunfo en el Tour de Francia

Del Toro superó un contratiempo mecánico a falta de 65 kilómetros, que lo obligó a cambiar de bicicleta y lo dejó con una desventaja de casi dos minutos respecto al pelotón; sin embargo, el UAE Team Emirates impuso un ritmo demoledor con Brandon McNulty, seleccionando al grupo de favoritos y dejando fuera a figuras como Mathieu van der Poel.

En la última ascensión a la Côte du Château de Montjuïc (1.6 km al 5.9%), los ataques se multiplicaron: Tobias Halland Johannessen, Richard Carapaz y Mattias Skjelmose intentaron romper la disciplina del grupo, pero fueron neutralizados por la estrategia del UAE.

El desenlace llegó en el último kilómetro, cuando Isaac del Toro lanzó un ataque decisivo. Pogacar reaccionó de inmediato, bloqueando la respuesta de Evenepoel y del campeón defensor Jonas Vingegaard. Con la meta en el Estadio Olímpico, Pogacar levantó ligeramente el ritmo y permitió que su coequipero mexicano cruzara primero, en un gesto de liderazgo y reconocimiento.

¿Cómo quedó la clasificación de la segunda etapa del Tour de Francia 2026? TOP 4

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) — 3:40:01

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) — mismo crono

Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) — mismo crono

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) — mismo crono

El triunfo colocó a Del Toro en la disputa por el maillot blanco de los jóvenes, donde escolta a su compañero Juan Ayuso. En la clasificación general, Jonas Vingegaard retuvo el maillot amarillo con un tiempo acumulado de 4:01:48, seguido por Pogacar a seis segundos y Evenepoel a quince. Del Toro se ubica cuarto, a dieciséis segundos del líder.

Clasificación general del Tour de Francia 2026: TOP 5

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) — 4:01:48

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) — a 0:06

Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) — a 0:15

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) — a 0:16

Juan Ayuso (Lidl-Trek) — a 0:19

Con información de FoxSports