Irrumpe operativo en bar de Cuauhtémoc; detienen a dos mujeres con presunta cocaína

Lo que parecía una noche habitual en un bar de la zona Centro terminó con la intervención de agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y elementos del Ejército Mexicano, quienes ejecutaron una orden de cateo y detuvieron a dos mujeres por su presunta posesión de droga.

El operativo se llevó a cabo en un establecimiento localizado sobre la calle Séptima, entre Morelos y Allende, como parte de las investigaciones relacionadas con el delito de narcomenudeo.

Durante la revisión del inmueble, los agentes localizaron y aseguraron a Claudia Valeria G. S., de 24 años, quien presuntamente tenía entre sus pertenencias un envoltorio de plástico con la imagen de un tigre. En su interior había un polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso de 0.2 gramos.

En el mismo lugar fue detenida Abigael E. C., de 20 años, a quien se le aseguró otro envoltorio con una etiqueta similar, el cual contenía una sustancia cristalina y granulosa con características de cocaína en piedra, con un peso de 0.4 gramos.

Tras concluir la diligencia, ambas mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, donde quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en la investigación de narcomenudeo.

Será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las investigaciones y determinar las acciones legales correspondientes.

Las autoridades recordaron que las detenidas mantienen su calidad de presuntas inocentes mientras no exista una sentencia judicial que determine su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.