Irán señala a EU de falsear información sobre operaciones en Ormuz para manipular mercados

El portavoz del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se burló este martes del falso reporte difundido –y luego borrado– por el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright.

“¿Un petrolero cruzó el estrecho de Ormuz escoltado por buques de la Armada estadunidense? ¡Quizás en PlayStation!”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que “funcionarios estadunidenses están publicando noticias falsas para manipular los mercados” después de que Washington se retractó de una afirmación de que la marina estadunidense escoltaron un petrolero a través del Estrecho de Ormuz, reportó este martes el medio Al Jazeera.