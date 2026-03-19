Irán ataca instalaciones de energía en todo el Golfo Pérsico tras bombardeo israelí a yacimiento de gas

Dubái. Irán intensificó este jueves sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas en todo el Golfo Pérsico, elevando drásticamente la apuesta en un conflicto que está enviando ondas de choque a toda la economía mundial.

Los ataques, en represalia por un ataque israelí contra un yacimiento de gas iraní clave, dispararon los precios del combustible y plantearon el riesgo de arrastrar directamente a los vecinos árabes de Irán al conflicto. El hecho de que Teherán apunte a la producción de energía tensionó aún más el suministro mundial, ya presionado debido al control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía navegable estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron el conflicto el 28 de febrero, los principales líderes de Irán han muerto en ataques aéreos y las capacidades militares del país se han visto gravemente degradadas. Aun así, Irán —ahora liderado por el hijo del líder supremo muerto en la salva inicial— sigue siendo capaz de realizar ataques con misiles y drones que sacudan a los vecinos árabes del Golfo y a una economía mundial altamente dependiente de la energía que producen.

Un barco se incendió frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos y otro resultó dañado frente a Qatar, lo que subraya el peligro constante para las embarcaciones en la región. Pero los esfuerzos por evitar el estrecho también enfrentaban desafíos: un dron iraní golpeó una refinería saudita en el mar Rojo, que el país esperaba utilizar como ruta de salida alternativa.

Ataques a infraestructura energética en toda la región

Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos denunciaron los ataques iraníes. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, calificó los ataques como una “peligrosa escalada”.

Pero Irán no parecía dar un paso atrás. Arabia Saudita declaró que la refinería Samref en la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, fue alcanzada. Arabia Saudita había comenzado a bombear grandes volúmenes de petróleo al oeste, hacia el mar Rojo, para evitar el estrecho de Ormuz.

Qatar, una fuente clave de gas natural para los mercados mundiales, indicó que los misiles iraníes que alcanzaron la instalación de GNL de Ras Laffan causaron daños “extensos”, donde la producción ya se había detenido tras ataques anteriores. Los daños a la instalación podrían retrasar la capacidad de Qatar para llevar suministros al mercado incluso después de que termine el conflicto.

El ataque iraní tendrá repercusiones significativas en el suministro energético mundial, advirtió este jueves el primer ministro catarí, Mohamed Bin Abdulrahman Al Thani.

“Este ataque tiene importantes repercusiones para el suministro energético mundial”, declaró en una rueda de prensa tras los graves daños sufridos en la instalación de Ras Laffan.

Las autoridades locales informaron que también fueron atacadas por Irán dos refinerías en Kuwait y las operaciones de gas en Abu Dhabi.

Ataques en Israel

En Israel, más de media docena de oleadas de ataques iraníes dirigidos contra grandes partes del país enviaron a millones de personas a refugios. Los ataques causaron daños a edificios, pero no se reportaron víctimas significativas.

Tras la última andanada iraní, el ministro de Energía israelí, Eli Cohen, avisó que la red eléctrica en el norte de Israel sufrió algunos daños. Señaló que los equipos habían restablecido la electricidad en algunas zonas y trabajaban para restablecerla en otras.

Los medios israelíes mostraron imágenes de humo negro elevándose desde la refinería de petróleo en la ciudad norteña de Haifa.

Blancos en Irán

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, apuntó este jueves que las fuerzas estadunidenses continúan atacando más profundamente en territorio iraní, con aviones de guerra cazando embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz y helicópteros atacando drones iraníes. Caine expresó además que el ejército de Estados Unidos también ha lanzado bombas de 5 mil libras sobre instalaciones subterráneas de almacenamiento de armas.

Aumenta el número de muertos en la tercera semana de guerra

Más de mil 300 personas en Irán han muerto durante la guerra. Los ataques israelíes contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, en Líbano han desplazado a más de 1 millón de personas —aproximadamente 20 por ciento de la población—, según el gobierno libanés, que afirma que más de mil personas han muerto. Israel dice que ha matado a más de 500 combatientes de Hezbollah.

En Israel, 15 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Cuatro personas también perecieron durante la noche en la Cisjordania ocupada por un ataque iraní con misiles, según funcionarios.

Al menos 13 militares de Estados Unidos han muerto.

Irán anunció la ejecución de tres hombres detenidos en las protestas nacionales de enero, las primeras sentencias de este tipo que se sabe que se han llevado a cabo, informó la agencia de noticias Mizan del poder judicial.