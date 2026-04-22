Irán advierte de “golpes devastadores e inimaginables contra los restos del enemigo en la región”

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) advirtió este miércoles de que está preparado para lograr “avances y sorpresas aún mayores, más allá de la comprensión y los cálculos del enemigo en el campo de batalla”, y aseguró que, “en una posible nueva fase de la guerra” contra EE.UU. e Israel, “infligirá golpes devastadores e inimaginables contra los recursos restantes del enemigo en la región”.

Además, el organismo afirmó que “la mayor parte de las infraestructuras militares” estadounidenses e israelíes en la región fueron destruidas tras “sufrir un duro golpe”, mientras que el propio CGRI —que se encuentra “en el punto más alto de preparación y con la voluntad de continuar el combate contra los enemigos”— “está listo para enfrentar de manera decisiva, definitiva e inmediata cualquier amenaza o repetición de la agresión enemiga”.

Según el ente, el conjunto de 100 oleadas de operaciones combinadas con misiles y drones, que se llevaron a cabo junto con las Fuerzas Armadas de Irán, “paralizó y cegó la capacidad de discernimiento militar del enemigo”, asestando golpes devastadores a sus infraestructuras, centros estratégicos y capacidad de apoyo.

“Ello condujo a un ‘vacío cognitivo’ del frente agresor e invasor en el campo de batalla y, posteriormente, a errores de cálculo y a súplicas de alto el fuego a Irán, poderoso y orgulloso”, reza el comunicado.

Tras “el derrumbe de la hueca hegemonía del poder militar de EE.UU. e Israel”, la región se encamina hacia un “nuevo orden en Asia Occidental”, sin potencias extranjeras y con un entorno más estable y seguro, concluyó el CGRI.