Irán activa defensas aéreas en provincia de Fars tras reporte de explosión

Las defensas aéreas iraníes fueron activadas la noche de este miércoles en la provincia de Fars, en el suroeste del país, tras escucharse una explosión en la zona, informó Al Jazeera.

De acuerdo con el reporte proporcionado por la agencia iraní Mehr, el estruendo registrado en las inmediaciones de la ciudad correspondió a la operación de los sistemas antiaéreos desplegados fuera del área urbana,

La agencia añadió que hasta el momento no se han registrado explosiones dentro de los límites del condado de Mohr ni se reportaron víctimas o daños materiales.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró horas antes que las fuerzas armadas estarán “ocupadas esta noche” después de que el presidente Donald Trump amenazara con un nuevo ataque contra Irán y afirmó que los militares estarán “ocupados esta noche”.