Irak propone alianza diplomática con UE y países de la región para frenar guerra en Irán

Bagdad. El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, instó este lunes a la creación de una alianza diplomática que integre a los países de la región y a la Unión Europea con el objetivo de detener la guerra en Irán, informó su oficina de prensa.

“La guerra que se desarrolla en la región exige una postura unificada y firme para ponerle fin, priorizando el diálogo y la cooperación para reducir la tensión, que representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, subrayó Al Sudani durante una videoconferencia con representantes de naciones árabes, Estados miembros de la UE y Armenia​​​.

A la par de que Rusia, China, Francia y varios otros países han contactado con Teherán para explorar la posibilidad de establecer una tregua en el conflicto en torno a Irán, declaró el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi.