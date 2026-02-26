Invitan próximo martes 3 de marzo, al Open data day

En punto de las 11:30 horas, en el poliforum de la Facultad de Filosofía y Letras, este siguiente martes 3 de marzo, en el marco del Día Internacional de Datos Abiertos, será la cita para el Open data day.

Lo anterior lo dio a conocer la coordinadora de Transparencia y Gobierno Abierto, Amelia Martínez, quien invitó a participar en este evento gratuito que contará con la presencia del alcalde Marco Bonilla.



Se impartirá la ponencia del maestro Rodrigo Domínguez, denominada: El poder de los datos, transparencia, innovación y desiciones inteligentes.