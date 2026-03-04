Invitan a participar en la carrera Valle de los Encinos Train Run este 22 de marzo

Esta mañana se anunció la carrera Valle de los Encinos trail run que se llevará a cabo el próximo 22 de marzo.

Este proyecto va de la mano de FITA como parte de un evento cultural y orgullo chihuahuense la cual se espera sea con el tiempo una tradición en Valle los Encinos.

Este lugar no solo será un proyecto de vivienda sino que será el proyecto más importante del norte del país, con Valle de los Encinos que está ubicada por la carretera a Juárez en donde se cuenta con senderos y terrenos adecuados en su primera edición.

Monica Baeza destacó que en esta primera edición se llevará a cabo por primera vez de la mano de patrocinadores especiales y se espera una derrama económica de 750 mil pesos en turismo.

Alejandro Gutierrez director técnico destacó que las inscripciones siguen abiertas en cronomex.com.mx con un costo de 350 pesos con dos categorías 7 y 15 kilómetros con ruta de complejidad al conocer el complejo de vivienda y reserva natural con la conservación de la vida silvestre con borregos cimarrones, entre otros.

Los participantes tendrán Playera y medalla, además un espacio de amenidades en el Valle de los Encinos, hasta el momento van 180 personas inscritas.