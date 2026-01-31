Invita Síndica a consultar resultados de becas para Estancias Infantiles

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, invitó a las familias de la capital a consultar la lista de beneficiarias y beneficiarios del Programa Municipal de Becas para Estancias Infantiles y Centros de Bienestar Infantil (CBI), que fue presentada este lunes por el Gobierno Municipal.

El programa beneficiará a mil 450 familias con una beca mensual de 650 pesos, que se entregará de febrero a diciembre de 2026, con una inversión total de 10 millones 367 mil pesos, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y contribuir al desarrollo integral de niñas y niños.

“Este programa es un apoyo muy importante para las familias, ya que permite garantizar la atención, cuidado y protección de los niños en estancias y centros de bienestar certificados, mientras madres y padres cumplen con su jornada laboral”, destacó Franco.

La funcionaria municipal enfatizó la importancia de que los padres y madres verifiquen los resultados y revisen los nombres de las y los beneficiarios, asegurando que el proceso se lleve de manera transparente y eficiente.

“Invitamos a todas las familias a consultar la lista en la página oficial del DIF Municipal en Facebook, para que puedan conocer si fueron seleccionados y hacer uso de este apoyo que fortalece el cuidado y desarrollo de los niños de nuestra ciudad”, añadió.

La lista de beneficiarias y beneficiarios puede consultarse en la página oficial del DIF Municipal: https://www.facebook.com/DIFmunicipalcuu.