Kenia López Rabadán invita a José Woldenberg a participar en la discusión de la reforma electoral

Luego de reconocer la trayectoria y defensa de la democracia del entonces presidente del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dio a conocer que durante una reunión que sostuvieron el día de hoy invitó a José Woldenberg a participar en la discusión que se dará en el Congreso de la Unión en torno a la reforma electoral.

“José Woldenberg es un referente nacional e internacional de democracia, de instituciones, del deber ser en las leyes y, por supuesto, que para mí era importante reunirme con él (…) para decirle que la Cámara de Diputados estará abierta al diálogo, a la experiencia, y me permití convocarlo para que acuda una vez que abramos este proceso ético, integral, honesto y plural de discusión de las futuras iniciativas sobre la reforma electoral”, informó.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación que cubren las actividades en el Palacio Legislativo de San Lázaro, recordó que en el año 2000 como presidente del IFE validó y salvaguardó el voto de los mexicanos para una transición democrática, legal y en paz, reconociendo el sentir democrático de los mexicanos en aquellas elecciones.

Hoy aspiramos, dijo, a que su trabajo y experiencia sean referentes para enriquecer la discusión en la Cámara de Diputados en caso de que se envíen las iniciativas correspondientes.

López Rabadán señaló que, durante dicha conversación, el exconsejero del IFE destacó que desde 1952 no se daba una sobrerrepresentación como la que hay en este momento de más del 20 por ciento.

“En aquellas épocas, en 1952, el régimen en turno tuvo el 70 por ciento de los votos y, lamentablemente, les dieron el 90 por ciento de los espacios de decisión”, subrayó.

Es necesario, dijo, analizar este y otros temas porque no debe ser una reforma a modo de nadie, de ningún partido, de ninguna coalición, de ningún interés, de ningún grupo político o empresarial.

“Si eso sucede, sería una reforma que lastimaría a millones de mexicanos. Debe ser una reforma consciente de la trascendencia de garantizar la democracia. Hacerlo mal, hacerlo erróneo, dar pasos hacia atrás, sería un golpe histórico”, alertó.

La diputada presidenta informó también que ha sido notificada por el Instituto Nacional Electoral (INE) el cumplimiento de los requisitos de la ley para que la iniciativa ciudadana presentada por el colectivo Salvemos México en materia de reforma electoral inicie su proceso legislativo.

Señaló que el INE validó esta propuesta, que busca reformar cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibió los 136 mil 875 registros que representan el 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores, como marca la legislación en la materia.

En ese sentido, dio la bienvenida a la primera iniciativa ciudadana presentada en esta Legislatura y la primera en materia electoral, e informó que este miércoles se informará ante la Comisión Permanente para darle el cauce legislativo correspondiente.

“Yo doy la bienvenida a esta iniciativa ciudadana; los instrumentos de participación ciudadana se deben de reconocer. Qué bueno que se ejerza, bienvenidas todas las iniciativas a esta Cámara de Diputados y, reitero, será necesario demostrar nuestra visión democrática, espero que así lo podamos hacer como país”, abundó.

Finalmente, a pregunta expresa sobre la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio mexicano, López Rabadán pidió un informe transparente, claro, pulcro, para saber si hay o no responsabilidad.

“Quién entró, cuándo entró, por dónde entró y para qué entró”, cuestionó, al tiempo que pidió se informe si hubo autorización del Congreso en este tema.

“Me parece que México necesita transparencia y sería muy bueno para que todos dejemos el sospechosismo y podamos tener certezas de qué, cómo, cuándo y para qué asistieron”, remató.