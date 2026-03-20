Invita Facultad de Artes de la UACH a conocer y formar parte de sus nuevos posgrados

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua mantiene abiertas las convocatorias de ingreso 2026 para sus programas de posgrado, por lo que presenta la Maestría en Educación Musical y la Maestría en Producción artística, con el objetivo de ampliar su oferta académica relacionada a las artes y la educación.

La Maestría en Educación Musical se orienta a la formación especializada en investigación, pedagogía musical y desarrollo educativo en el ámbito artístico; sumándose a la Maestría en Producción Artística, enfocado en el desarrollo de proyectos de creación sustentados en procesos de investigación, reflexión teórica y producción artística contemporánea.

Ambos programas están dirigidos a artistas, músicos, docentes y profesionistas de áreas afines, interesados en fortalecer su práctica profesional, desarrollar proyectos académicos o profundizar en la producción dentro de las artes.

El proceso de admisión permanece abierto hasta el próximo 18 de mayo, para iniciar el ciclo escolar en agosto de 2026.

Entre los principales requisitos de ingreso se encuentran: contar con título de licenciatura en un área afín, presentar constancia de dominio de inglés y completar el EXANI III del CENEVAL.

Además, cada programa solicita un documento académico específico como parte del proceso de selección. En el caso de la Maestría en Producción Artística, las y los aspirantes deberán presentar un anteproyecto de producción artística, mientras que para la Maestría en Educación Musical se solicita un protocolo de investigación relacionado con problemáticas del campo de la educación musical.

Las personas interesadas pueden consultar las convocatorias completas y los requisitos detallados a través de los canales oficiales de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para mayores informes, comunicarse al 614 439 1850, extensión 4448, o escribir al correo fa.posgrado@uach.mx.