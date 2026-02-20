Invita Cocentro a la 8va Carrera 5K este domingo; aún hay lugares

La Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) encabezada por Claudia Portillo López invita a los ciudadanos a participar a la 8va Carrera 5k Cocentro la cual se llevará a cabo este próximo domingo, aún hay lugares.

Será este 22 de febrero el arranque de la carrera en punto de las 8:00 am en plaza de Armas, aún hay inscripciones abiertas para categoría infantil de 3 a 14 años, con una inscripción es de $150 pesos incluye número de corredor, medalla y tarjeta de $200 en juegos.

Mientras la categoría de adultos tiene un costo de 300 pesos con kit incluido que consta en playera, número de corredor, medalla e hidratación.

Las inscripciones siguen abiertas y a la venta en la Bodeguita del Centro y Rodeo City.

La entrega de kit se realizará el 21 de febrero en un horario de 4:00pm a 7:00pm en el restaurante El Alebrije ubicado en la avenida Independencia #408 en el centro (con número de boleto para el canje).