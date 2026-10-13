Investigan hallazgo de 2 cabezas humanas, descartó Loya presencia de narcomensajes

Gilberto Loya Chávez, encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que ya está en curso una investigación por el hallazgo de dos cabezas humanas al interior de una hielera, en el kilómetro 36 de la carretera que conduce de Chihuahua a Cuauhtémoc.

Confirmó que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ya concluyó con el levantamiento de las extremidades y están en la identificación de las víctimas para tener una línea de investigación más clara.

Asimismo, se realizan recorridos por la zona con el objetivo de encontrar el resto de las extremidades; Loya Chávez descartó la presencia de mensajes en las extremidades.

El hallazgó ocurrió este martes, siendo policía de Santa Isabel quienes reportaron el hallazgo a un costado de la carretera, cerca del entronque que conduce a Hidalgo del Parral.