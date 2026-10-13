Avanza Municipio al 50% la pavimentación de la calle Francisco I. madero en Villa Juárez

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), registra un avance del 50 por ciento en los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero, ubicada en la colonia Villa Juárez.

La obra contempla una superficie de mil 228.95 metros cuadrados, con una inversión superior a 1 millón 400 mil pesos, destinada a mejorar las condiciones de movilidad y circulación para las familias de este sector de la ciudad.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en la colocación de guarniciones y el colado de concreto hidráulico, como parte de las labores que permitirán avanzar en la conclusión de esta obra.

Estos trabajos son posibles gracias a la participación y compromiso de las y los vecinos, quienes se organizaron y sumaron esfuerzos con el Gobierno Municipal mediante el esquema de coparticipación CUM 50/50, en el que ciudadanía y Municipio aportan recursos para hacer realidad las obras de pavimentación.

Con este modelo de trabajo conjunto, el Gobierno Municipal impulsa la participación ciudadana y avanza en la mejora de la infraestructura vial de Chihuahua Capital, atendiendo las necesidades de las colonias mediante la colaboración entre sociedad y gobierno.