Canacintra apuesta por fortalecer las ventas digitales de las empresas

Chihuahua, Chih.— Con el objetivo de que más empresas desarrollen una estrategia comercial sólida en internet y aprovechen mejor los canales digitales, CANACINTRA Chihuahua realizará el curso de Marketing Digital, una capacitación de 30 horas orientada a fortalecer la presencia, alcance y conversión de los negocios en línea.

El programa se desarrollará los días 21 y 28 de octubre, así como 4, 11, 18 y 25 de noviembre, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Al concluir, los participantes recibirán constancia con validez ante la SEP.

Entre los temas que se abordarán están la planeación estratégica, la definición de objetivos para una marca o negocio, la selección de canales digitales, el aprovechamiento de distintos entornos virtuales y la implementación de modelos de comercio electrónico y técnicas de cierre de ventas en línea.

El presidente de CANACINTRA Chihuahua, Sergio Gramer Quiñónez, señaló que este tipo de capacitación responde a una necesidad cada vez más clara entre las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

“Hoy una empresa puede tener un gran producto o servicio, pero si no sabe comunicarlo, posicionarlo y venderlo en los canales digitales, pierde oportunidades. La idea de este curso es dar herramientas prácticas para que los negocios puedan llegar mejor a sus clientes y convertir esa presencia digital en resultados”, expresó.

Gramer agregó que la transformación digital ya no debe verse como un complemento, sino como una parte importante de la competitividad empresarial, particularmente para las MiPyMEs que buscan ampliar mercados y profesionalizar sus procesos comerciales.

Incluso, el dirigente industrial subrayó que fortalecer las capacidades comerciales de las empresas también tiene un impacto directo en la economía local, al permitirles ampliar mercados, generar más ventas y sostener empleos. “Cada empresa que mejora su competitividad aporta al crecimiento del estado; por eso insistimos en que, cuando la industria avanza, Chihuahua avanza”.

La inversión será de 2 mil 900 pesos para afiliados y 3 mil 500 pesos más IVA para no afiliados. Las personas interesadas pueden solicitar información o realizar su registro al teléfono 614 372 1307.