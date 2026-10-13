Legítimas, protestas vs el IMSS, pero crisis es el resultado de la privatización y el neoliberalismo: Jael Argüelles

La diputada local de Morena e integrante de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Jael Argüelles, consideró como “legítimas” las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, consideró que la crisis en el IMSS es resultado de la privatización y de los gobiernos neoliberales.

“Siempre hay que tener bien claro que la izquierda se ha nutrido de la protesta social. De hecho, nosotros no seríamos nada sin los movimientos populares. Tienen que ser siempre un ente vivo que le vaya dictando al gobierno cómo hacer las cosas. Y creo que es muy necesario resaltar que este personal de salud nos representa tanto a aquellos que pertenecemos al gremio como a los pacientes. Creo que la medicina, la enfermería, son carreras que siempre han redituado a la comunidad y son especiales en lo social, por lo que sí tienen que demandar, exigir y recibir condiciones laborales dignas”, expresó Argüelles.

La diputada morenista añadió que “todas las condiciones o demandas laborales que se están realizando van y tienen un origen distinto y tienen también un responsable distinto y creo que todas son legítimas. Así que no hay que ponernos en contra de los trabajadores de la salud, al contrario, hay que seguir promoviendo canales institucionales para sentarnos y discutir qué es lo que le hace falta a México para que realmente tengamos derechos laborales para personal de salud, porque esto repercute directamente en la atención que reciben los derechohabientes.

Al cuestionarle qué opina de lo dicho por la diputada Yesenia Reyes, respecto a que la crisis obedece a una mala administración del Gobierno Federal y a ocurrencias, Jael Argüelles argumentó que “esa es una crítica fácil, desinformada, porque esto es una consecuencia de la privatización de los servicios de salud. Esta es la consecuencia directa de mercantilizar un derecho y de utilizar como cascarones a las instituciones públicas para crecer al sector privado y también de generar negocios en farmacéuticas. Entonces, es complejo. y por eso, y lo vemos como una tendencia mundial, la solución que tenemos presente es ir trabajando en un sistema de salud unificado, universal y presupuestalmente fuerte”.