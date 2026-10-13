Reporta Policía Municipal saldo blanco durante cierre del FICUU 2026 con Alejandro Fernández

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de octubre de 2026.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reportó saldo blanco durante el cierre del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2026, que contó con la presentación del cantante Alejandro Fernández.

Para garantizar la seguridad de las familias, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo especial de prevención y vigilancia, con recorridos pedestres en el área del evento, patrullajes en las calles aledañas y filtros de seguridad en los principales accesos.

Estas acciones permitieron mantener presencia policial en puntos estratégicos, prevenir situaciones de riesgo y brindar atención oportuna a las y los asistentes durante el desarrollo del espectáculo.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal agradece a la ciudadanía por mantener el orden, respetar las indicaciones de los oficiales y contribuir a que esta celebración se desarrollara en un ambiente seguro y familiar.

Asimismo, la corporación refrenda su compromiso de continuar con los operativos de prevención y vigilancia durante los eventos masivos que se realizan en la capital, con el objetivo de proteger la integridad de las familias chihuahuenses.