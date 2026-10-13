Estudiante de la FCAyF-UACH se corona campeón nacional de kickboxing por sexto año consecutivo

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales (FCAyF), destaca el desempeño de Luis Emilio González García, estudiante de la Licenciatura en Administración de Agronegocios, quien obtuvo por sexto año consecutivo el campeonato nacional en su disciplina.

Este logro es resultado de su disciplina, perseverancia y compromiso, cualidades que lo han llevado a mantener un desempeño sobresaliente y a representar con orgullo a la comunidad universitaria en el ámbito nacional.

Como parte de este reconocimiento, Luis Emilio también forma parte de la Selección Nacional, con la meta de participar en el Campeonato Mundial del próximo año, donde tendrá la oportunidad de representar a México y poner en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La FCAyF-UACH destaca el talento, la dedicación y la constancia de sus estudiantes, quienes, a través de sus logros, contribuyen al esfuerzo que permite alcanzar grandes objetivos.