Día de Muertos; se prepara Municipio con operativo y organización en panteones

José de la Madrid, director de Servicios Públicos Municipales dio a conocer que se espera una alta afluencia de visitantes en el los panteones municipales esto antes y durante las celebraciones por Día de Muertos.

En este sentido expuso que se espera romper el récord del año pasado en donde se registraron 120 mil visitantes en los cuatro panteones municipales.

Señaló que el fin de semana antes de las celebraciones será bueno en visitas, pero el 2 de noviembre es el día más demandante aun cuando sea entre semana es el día de mayor movimiento.

“2 de noviembre el mas fuerte y se aprovecha para llevar a los adultos mayores días antes o personas con discapacidad y en este operativo que estamos por lanzar como siempre lo hemos hecho con el personal atendiendo y que no batalle nadie para ir con su ser querido en la localización de tumbas”, comentó.

En próximos días se dará a conocer el plan de trabajo y los anuncios oficiales de la autoridad para el operativo de Día de Muertos en donde participan varias dependencias para brindar apoyo y seguridad.