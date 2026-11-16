La Fiscalía de Sonora inició una investigación por el presunto delito de maltrato infantil, derivado de la circulación en redes sociales de un video en el que se observa a una niña a la que se le proporciona un vapeador.

FGJES investiga caso de maltrato infantil Más información en: https://t.co/JCSRXW26cL https://t.co/oQzEHwwJEQ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 16, 2026

En la grabación, que generó diversas reacciones e indignación entre los usuarios de redes sociales, se muestra a una joven acercando el dispositivo de vapeo a la boca de la niña para que inhale su contenido, quien de inmediato presentaaparentes dificultades para respirar. En otras imágenes difundidas en internet, se observa a la pequeña con los ojos llorosos mientras otras personas graban el hecho.

Según se detalló en un comunicado, la Fiscalía estatal contemplaron la recolección de entrevistas, así como la realización de estudios médicos y toxicológicos a la menor afectada. Asimismo, se dio intervención inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito de salvaguardar su integridad física y emocional.

Derivado de los avances en la indagatoria, se solicitó a un Juez de Control especializado en justicia para adolescentes fijar fecha para una audiencia inicial, con el objetivo de formular imputación en contra de tres personas menores de edad señaladas dentro de la investigación.

Respecto a las versiones difundidas en plataformas digitales que identificaban de manera preliminar a una de las implicadas bajo el nombre de Joselyn “N” como estudiante de preparatoria, la institución aclaró que dicha identidad no ha sido confirmada oficialmente.

La Fiscalía estatal reiteró que las indagatorias continuarán conforme a derecho y bajo el principio del interés superior de la niñez.

Con información de López-Dóriga Digital