Investiga Fiscalía a funcionarios de Gpe. y Calvo por presuntos disparos al aire

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno señaló que ya se investiga a funcionarios públicos de Guadalupe y Calvo por presuntamente lanzar disparos al aire, luego de que medios de la región reportaron que durante la noche de Año Nuevo al menos dos integrantes del Ayuntamiento realizaron “vivas al aire”.

En primera instancia se divulgaron presuntas imágenes de Esmeralda Pizarro Mendívil, subdirectora de Obras Públicas en las que porta un arma larga y la apunta hacia el cielo que ella misma habría compartido en sus estados; posteriormente se indicó que Arlet Marín Escárcega, secretaria particular de la alcaldesa Ana Laura González también realizó disparos al aire.

En el caso de Esmeralda Pizzaro, trascendió que es esposa de un militante de Morena, Gerardo Chávez, así como cuñada de la Oficial Mayor del Municipio, Ericka Chávez.

Al momento de esta publicación no se ha dado a conocer ningún comunicado por parte del Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo.