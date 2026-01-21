Investigadores municipales aseguran artículos electrónicos probablemente robados y detienen a tres que los traían

En las calles Teófilo Borunda y Colón, en la zona conocida como Barrio El Bajo, agentes de investigación detuvieron a dos hombres y una mujer que tenían en su poder dos computadoras portátiles y tres teléfonos celulares que se presume las obtenidas de manera ilícita.

Fueron policías de la Unidad de Investigación Policial, UIP, quienes ubicaron a Lizbeth Alejandra H. S, de 27 años; Giovani Gerardo F. M., de 28 y Abraham Alexis E. P., de 24, luego de indagar sobre el robo ocurrido en un local de llantas y en un restaurante cercanos en los que pudieran estar involucrados.

Al momento de ubicarlos se encontraban supuestamente consumiendo sustancias tóxicas y luego de revisarlos, observaron que dentro de una mochila llevaban las dos lap top y tres celulares además de un diablito de carga sin poder acreditar la propiedad de ninguno de los artículos, por lo que fueron asegurados y resguardados en el Departamento de Evidencias de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Mientras, las tres personas fueron trasladadas al Centro Municipal de Detención de la zona Sur, donde quedaron a disposición del Juez Cívico en turno en tanto se define su situación jurídica.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.