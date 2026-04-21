Investigaciones hablarán de colaboración correcta: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que tras la destrucción de un bar o laboratorio y el lamentable accidente que cobró la vida de cuatro personas entre ellos estadounidenses, destaca que es una colaboración que se da por los canales correctos.

“Esperamos que las autoridades competentes hagan su trabajo con las acciones que se tienen que hacer que la sociedad viva una tranquilidad y una armonía que es lo que nosotros esperamos. Es un hecho lamentable, por esta vinculación de que hubo personas que participaron de otro gobierno creo que va haber investigaciones todavía más a dónde y bienvenidas todas, con un suceso así yo creo que siempre pedimos que se nos informe de una forma clara que es lo que paso”, comentó.

Señaló que esto demuestra una colaboración y es buena señal que la seguridad debe ser atendida y si Estados Unidos da colaboración debe ser buena siempre que se cuide la autoridad mexicana, que sea en conjunto, que es el caso por lo cual es el canal correcto.

Destaca que a pesar de todo si se logró un resultado en el combate contra el narcotrafico con una estrategia diferente y analítica sin “abrazos, no balazos” o con la confrontación del 2007, resalta la importancia de mantener la paz y seguridad.