Inter de Milán conquista Liga y Copa de Italia tras vencer a la Lazio

Roma. El Inter de Milán logró el tercer doblete de Liga y Copa de Italia de su historia tras derrotar 2-0 al Lazio por 2-0 en la final de la Coppa Italia este miércoles en el Estadio Olímpico de Roma.

Un autogol del centrocampista de la Lazio Adam Marusic abrió el marcador del club lombardo al minuto 14 con un cabezazo inalcanzable para el guardameta después de un tiro de esquina nerazzurri. El capitán argentino Lautaro Martínez dobló la ventaja en el minuto 35 tras un pase de Denzel Dumfries después de un mal despeje de la Lazio.

El equipo de Cristian Chivu firmó una temporada casi perfecta en el ámbito nacional, con su título 21 de campeón de la Serie A y su décima Copa local, la tercera en cinco años, lo que lo convierte ahora en el segundo club más laureado en la competición, solo por detrás de la Juventus con 15.

El único título a nivel italiano que no logró levantar esta temporada fue la Supercopa de Italia, conquistada en diciembre por el Nápoles.

“Es una buena temporada para el Inter, nunca es fácil llegar a este nivel”, insistió Chivu, quien, como jugador, formó parte del equipo que en 2010 logró el aún irrepetible triplete de Liga, Copa y Champions

Sin embargo, este doblete no hace olvidar por completo la terrible desilusión de la Champions League, en la que los nerazzurri, finalistas de la Copa de Europa en 2025, fueron eliminados en el repechaje de acceso a los octavos de final por los noruegos del Bodo/Glimt.

Por su parte, la Lazio no ha logrado poner fin a su sequía de títulos desde su séptimo triunfo en la Copa de Italia en 2019.

Como el Inter ya está clasificado para la Liga de Campeones, el séptimo puesto en el campeonato, ocupado por el Atalanta a dos semanas de finalizar el torneo local, otorga pasaporte europeo.