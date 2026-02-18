Intenta quitarse la vida en Centro de Rehabilitación

Un hombre intentó privarse de la vida cortándose en el cuello en un centro de rehabilitación denominado El Alfarero, ubicado a la altura del kilómetro 7 de la carretera Chihuahua a Aldama.

El hecho movilizó a las diferentes corporaciones, por lo que acudieron paramédicos de Cruz Roja y lo atendieron y lo trasladaron a un hospital. Asimismo, la policía municipal tomó nota del hecho.

Cabe recordar que recientemente el Gobierno Municipal puso a disposición el *800 para solicitar ayuda en caso de crisis emocionales y en prevención del suicidio.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales este hombre, pretendiera intentar quitarse la vida, sin embargo, propias autoridades lo canalizarán para que reciba atención psiquiátrica.