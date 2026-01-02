Inteligencia artificial en la medicina: herramienta de apoyo, no sustituto del médico

Los avances tecnológicos han transformado de manera significativa la práctica médica, y la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los procesos de diagnóstico y tratamiento representa uno de los cambios más relevantes de los últimos años. El doctor Carlos Eduardo Cañedo Figueroa, docente de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH, coincide en que, si bien estas herramientas están revolucionando la atención en salud, no reemplazarán el papel del médico.

De acuerdo con expertos de esta unidad educativa, la IA ha demostrado ser una aliada estratégica en áreas como la interpretación de estudios de imagen, el análisis de grandes volúmenes de datos clínicos, la detección temprana de enfermedades y la optimización de tratamientos personalizados, por lo que estas tecnologías permiten mejorar la precisión diagnóstica y agilizar procesos, lo que se traduce en una atención más eficiente y oportuna para los pacientes.

No obstante, los especialistas subrayan que la inteligencia artificial carece de elementos fundamentales que definen al ejercicio médico. “La tecnología puede procesar información, pero no sustituye el juicio clínico, la experiencia ni la capacidad de tomar decisiones éticas en situaciones complejas”, comparte el académico de la Facultad.

Desde esta unidad educativa se enfatiza que el futuro de la medicina no es una competencia entre humanos y máquinas, sino un modelo de colaboración. La formación de nuevos profesionales de la salud, aseguran, debe integrar el conocimiento tecnológico con una sólida base ética, humanista y científica, preparando a los médicos para utilizar la inteligencia artificial como un apoyo que potencie su labor clínica.

En este nuevo escenario, la inteligencia artificial se perfila como una herramienta poderosa para fortalecer los sistemas de salud, mientras que el médico mantiene su papel central como garante del cuidado integral, humano y responsable de los pacientes.