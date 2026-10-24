Aprehende FDZS a implicado en la desaparición de una persona en 2011, en El Vergel

Como resultado de los trabajos permanentes de investigación coordinados por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en conjunto con el Ejército Mexicano, detuvieron con una orden de aprehensión a Heli Salatierr M.C., alias “El Chuleto”, por el delito de desaparición cometida por particulares.

De acuerdo a la investigación ministerial, el 13 de octubre de 2011, Heli Salatierr M.C., en donde compañía de diverso sujeto, privó de la libertad a la víctima de nombre Rubén V.C., en el ejido El Vergel, municipio de Balleza, desconociéndose hasta el momento su paradero.

Las indagatorias ministeriales coordinadas por la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, permitieron obtener la orden judicial con la que este viernes 23 de octubre se detuvo al probable responsable, sobre la carretera Parral- Guadalupe y Calvo, a la altura del lugar conocido como el Granillo.

Fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió a petición de un agente del Ministerio Público que formulará imputación en su contra.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto y, se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).