Integrantes del PVEM arribaron a la SG para hablar sobre el Plan B de la reforma electoral

Ciudad de México. Dirigentes y legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) arribaron a la Secretaría de Gobernación (SG) para dialogar sobre el Plan B en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, y adelantaron que podrían coincidir en algunos puntos del mismo, entre ellos la reducción del número de regidurías de los municipios.

En entrevista colectiva a su llegada al Palacio de Covián, el coordinador de los senadores verdes, Manuel Velasco Coello, indicó que “venimos siempre en la disposición, abiertos a dialogar, siempre con una actitud positiva de poder conciliar las posiciones y privilegiar los puntos de coincidencia sobre los puntos de divergencia. Aún no conocemos la iniciativa, vamos a conocerla en estos momentos, y la vamos a compartir con nuestros compañeros”.

Aparte, el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, subrayó que su instituto político debe estudiar con detenimiento los puntos del Plan B, entre ellos la posibilidad de que se sometan a consulta temas electorales, como la eventual reducción del financiamiento a los partidos

“Son temas delicados, porque están en la Constitución, pero vamos a esperar a ver cuál es la la propuesta del gobierno, y a partir que la conozcamos, pues, construir un posicionamiento”, señaló.

Sin embargo, Escobar manifestó su respaldo a medidas como la posible disminución del número de regidurías en los municipios.

— ¿Podrían apoyar esa medida? – se le preguntó.

— Totalmente. Creemos que tiene que haber una reingeniería de la administración pública del país, incluyendo los cabildos, incluyendo los congresos locales, el Senado de la República. En esa parte creo que todos estamos de acuerdo, nada más el Partido Verde”, dijo Escobar, quien consideró que también la oposición podría estar a favor.

— ¿Lo único que les causa entonces duda es el asunto de las consultas populares?

— “No lo conocemos –atajó Velasco–, entonces sería muy irresponsable dar un una posición hasta no conocer la propuesta, pero lo que hemos leído a través de los medios de comunicación, vemos positiva la propuesta que ha hecho la Presidenta en lo de los congresos locales, de que de los ahorros que se generen, se inviertan en obra pública y en gasto social, y se queden para los ayuntamientos y se quede ese esos ahorros para el estado, y que hay diputados en congresos locales que cuestan al año cerca de 29 millones de pesos, y hay otros estados que un diputado local cuesta tres, cuatro o cinco millones de pesos al año”.

Por lo anterior, dijo el ex gobernador de Chiapas, “nosotros vemos positiva la propuesta de la Presidenta, de que se busca llegar a una media y que esos ahorros se queden para el estado y se queden queden para gasto social, inversión, obra pública, alumbrado, pavimentaciones”.

Ante la pregunta de si la alianza electoral entre Morena PT y Verde podría estar en riesgo, Velasco descartó ese escenario, pues “nosotros hemos acompañado a la presidenta de México desde que fue candidata a la presidencia de la república. Fuimos importantes para que se pudiera lograr la mayoría calificada. El Partido Verde aportó más de cinco millones de votos en el proceso electoral del dos mil veinticuatro. Creemos en la presidenta de México, estamos convencidos de que está siendo un buen gobierno, que apenas estamos iniciando el segundo año, que faltan muchas cosas por hacer juntos y y ir hacia adelante, y nosotros vamos a mantener la alianza con la presidenta de México”.

Sobre el posible recorte de los fondos de los partidos políticos, decidido a través de consulta popular, Escobar añadió: “la propuesta del Verde ahorraba 3 mil millones, y la propuesta del gobierno ahorraba mil ochocientos, era mucho más la nuestra en cuanto a recursos económicos. Y tiene razón la Presidenta, son temas hay que consultar, pero la consulta puede ser muy amplia. Puede ser un tema inclusive de poder consultar si la gente estaría de acuerdo, por ejemplo, en que todos los partidos recibiéramos lo mismo. O sea, hay muchísimas cosas que en una reingeniería en materia electoral y constitucional pudiéramos productores de la ciudadanía. Como dice el senador (Velasco), vamos a conocer la la propuesta” ee Sheinbaum antes de opinar al respecto.

Por separado, el coordinador de los diputados pevemistas, Carlos Puente, coincidió en la importancia de conocer primero los detalles del Plan B. En temas como la reducción del presupuesto de los partidos, decidida en consulta popular, estimó que “hay que revisar con cuidado la redacción, pero es algo que pudiéramos analizar y transitar”.

— ¿Y en cuanto a la eliminación de regidurías municipales?

— No lo veo mal, coincidimos. Soy originario de Zacatecas y ahí ya lo hicimos hace unos años. Es cierto que en algunos municipios sí son muchos los representantes que existen y creo que es algo que pudiéramos transitar.