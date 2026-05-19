Aparatosa volcadura deja cuatro estudiantes lesionados

Cuatro estudiantes de secundaria resultaron con lesiones menores luego de protagonizar un aparatoso accidente con volcadura cuando viajaban a bordo de un vehículo Nissan Sentra en calles del Ejido Tabalaopa.

El percance ocurrió cuando el automóvil circulaba de este a oeste sobre la calle Profesor Guadalupe Gallardo, metros antes de llegar al cruce con la calle Ejido Los Sauces, donde el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra un Nissan Tiida que se encontraba estacionado. Tras el choque, el vehículo terminó volcado sobre su toldo.

Paramédicos de URGE arribaron al lugar a bordo de dos ambulancias para brindar atención a los cuatro lesionados, quienes presentaban heridas menores y eran valorados para determinar si requerían traslado a un hospital. Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del tráfico y del reporte correspondiente para el deslinde de responsabilidades.