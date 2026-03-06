Instala SSPE perímetro de seguridad para garantizar un desarrollo pacífico de la marcha del 8M en Chihuahua

Como parte de las acciones para garantizar un desarrollo pacífico de la marcha por el 8 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) instaló un perímetro de resguardo en el primer cuadro de la ciudad, el cual abarca desde Palacio de Gobierno y calles aledañas.

La instalación de vallas se realizó durante la tarde del 5 de marzo, principalmente sobre la calle Aldama, con el objetivo de delimitar un perímetro de seguridad previo a la manifestación.

Estas acciones buscan garantizar el libre ejercicio del derecho a la manifestación, así como preservar la seguridad de las participantes y proteger las instalaciones públicas mediante una presencia institucional coordinada.

Para el operativo del 8M, se contará con la participación de diversas corporaciones como Bomberos, Protección Civil, Policía Vial y Asuntos Internos, además del despliegue de unidades y ambulancias médicas para atender cualquier eventualidad.

Asimismo, a través de la Plataforma Centinela se mantendrá vigilancia permanente para detectar y atender de manera inmediata cualquier situación que pudiera presentarse.

Estas acciones son realizadas para fortalecer la participación ciudadana a través de un ejercicio público de manifestacion, donde las instituciones y corporaciones asume la responsabilidad de qué dicha manifestación se desarrolle sin contratiempos y de manera libre.